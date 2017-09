Van De 3 Musketiers in Zevenbergen naar Haus Tirol in Oosterijkse bergen

Het hotel in het plaatsje Brixen im Thale telt twaalf kamers met 36 bedden , een vakantiewoning en een binnenzwembad. Zestien jaar runden ze De 3 Musketiers aan de Hazeldonkse Zandweg, een zaak met bowlingbanen, feestzaal en restaurant. Ze stuurden meer dan dertig medewerkers aan en besloten vorig jaar om het roer helemaal om te gooien. Maar rustig aan doen is er niet bij, de horeca trekt ze ook in Tirol. ,,Maar in een heel ander bedrijf. Een veel kleiner team, een stuk minder stress'', vertelt William.

Winter

Haus Tirol is zomer en winter open. Willem en Jolein en hun twee kinderen verkasten in augustus naar Oostenrijk, sinds september draaien ze mee met de huidige eigenaren, die tot maart volgend jaar blijven om de Nederlanders goed in te werken. Na de overname in oktober gaan ze wat renovatiewerk doen. ,,Half december gaan we open voor het winterseizoen.''