Vaker gft-afval ophalen? Kost geld en dat wil inwoner Moerdijk niet betalen

Dat is de uitkomst van een online-enquête die ruim 1.200 inwoners hebben ingevuld. Ruim driekwart (77%) van de deelnemers geeft aan wekelijks gft inzamelen in de zomer noodzakelijk te vinden. Dit om stank, maden en ander ongedierte voortaan te voorkomen. Maar daarvoor extra betalen ziet minder dan een derde zitten (30%). Bijna twee derde van de respondenten (61%) zegt pertinent nee op de vraag of ze 10 euro per jaar extra willen betalen voor wekelijks ophalen in de zomer.

Quote We moeten kijken hoe we in de warme maanden op een nog slimmere manier met de gft-bak kunnen omgaan Jack van Dorst, Wethouder gemeente Moerdijk

Wethouder Jack van Dorst ziet zich gesteld voor een dilemma. ,,Enerzijds begrijp ik de roep om wekelijks ophalen heel goed. Aan de andere kant: je voorkomt daarmee niet dat er maden in het gft komen, je vermindert het probleem hooguit. Daarom moeten we ook bekijken hoe we in de warme maanden op een nog slimmere manier met de gft-bak kunnen omgaan.” Of er wekelijks opgehaald moet worden, en wie dat betaalt, is volgens Van Dorst aan de gemeenteraad.

16.000 huishoudens

In totaal vulden 1.212 mensen de enquête in; ruim 7,5% van de 16.035 huishoudens in de gemeente. De inzameling van oud papier en karton, die niet is gewijzigd, blijkt met een 8 het best gewaardeerd. Ook plastic- en drankenkartons scheiden gaat naar tevredenheid: inwoners geven dit gemiddeld een 7,5. Bovendien geeft 43% aan dit afval beter te scheiden sinds de invoering van het nieuwe systeem. De ondergrondse containers voor het restafval krijgen een 6,2. Ook hierbij treft het nieuwe systeem doel: 41% van de respondenten zegt minder restafval te hebben dan voorheen. Het gft is met rapportcijfer 5,7 de hekkensluiter – desondanks geeft ook hierbij ruim een derde (34%) aan beter te scheiden.

Beter scheiden

Het beter scheiden van afval was een belangrijk doel van de invoering van een ander afvalsysteem in de gemeente Moerdijk in 2017. Dat doel lijkt te worden bereikt: In 2018 wordt naar verwachting 20% minder restafval ingeleverd dan in 2016, het laatste volledige jaar van het oude systeem.

Voorlopige cijfers