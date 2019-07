Vakantie lonkt, maar het havenwerk gaat vol door in Zevenbergen

Marije (16) heeft taaislijm­ziek­te en behaalt diploma: 'Ik ben trots, want ik ben 24/7 met mijn ziekte bezig’

2 juli KLUNDERT - Ze ondergaat zo'n 50 tot 60 medische handelingen per dag en gaat 25 keer per jaar naar het ziekenhuis. Toch wist Marije Schreuders (16) uit Klundert haar mavodiploma te behalen. Woensdagavond mag ze hem ophalen op het Markland College in Zevenbergen. ,,Ik ben trots op mezelf omdat ik weet wat er achter de schermen heeft gespeeld."