Vaart achter randweg Klundert, al laat aanleg nog wel even op zich wachten

Hobbels

De gemeenteraad buigt zich in april over het voorstel om 200.000 euro uit trekken voor de benodigde procedures, zoals het bestemmingsplan, grondverwerving en de aanbesteding. Het is de bedoeling dat er naast de randweg een fietspad komt.

Zwaar verkeer

De randweg is volgens de gemeente nodig tegen verkeersoverlast in het vestingstadje. Er zijn klachten uit het Walletje, Zevenbergsepoort en Oliemolenstraatover over zwaar verkeer, landbouwvoertuigen en‘niet-bestemmend verkeer’. De hoeveelheid verkeer in het centrum van Klundert is volgens het college de afgelopen vijf jaar ‘niet of nauwelijks afgenomen en op een aantal meetlocaties zelfs gestegen.’