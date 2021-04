Vaart achter nieuwe dorpshaven Moerdijk, eerste werkzaamheden beginnen rond de zomer

MOERDIJK - Rond de zomer beginnen de eerste werkzaamheden aan het Waterfront in Moerdijk. Voorjaar 2023 moet het dorp over een nieuwe haven beschikken.

De gemeenteraad maakte eerder dit jaar miljoenen euro’s vrij voor een metamorfose van dorpshaven en omgeving. In de nieuwe haven krijgt pleziervaart de ruimte. Vanuit het dorp komt een trap naar de haven, met op de dijk een wandelpad en uitkijkpunt. De zes hectare tussen de haven en het gebied De Appelzak is bedoeld voor natuur, maar is ook in beeld voor kleinschalige woningbouw en/of een restaurant.

Verhuizen vrachtwagenparkeerplaats

,,We zijn volop bezig met de uitwerking van het ontwerp”, laat een woordvoerder van de gemeente Moerdijk weten. Het eerste werk is dus rond de zomer en bestaat uit het verhuizen van de vrachtwagenparkeerplaats die nu nog voor de ‘havenbak’ te vinden is. ,,We houden daarbij rekening met het mogelijk doorgaan van het oldtimerfestival eind augustus.”

Het werk aan de haven zelf begint volgens planning in het tweede kwartaal van volgend jaar. Dit najaar is de aanbesteding. De havenklus gaat ongeveer een jaar duren. De haven blijft tijdens de werkzaamheden gewoon in de lucht.

15 miljoen euro

Waterfront kost ruim 15 miljoen euro, maar een flink deel is al uitgegeven aan de aankoop van gronden ten westen van de haven. ,,Volgende week vergadert de dorpstafel en dan bespreken we de eerste ideeën voor woningbouw. In de randvoorwaarden willen we ook ruimte voor een restaurant opnemen”, zegt dorpsbewoner Martin Vos, die in de werkgroep zit die de plannen uitwerkt.

Moerdijk kreeg eerder al een nieuwe dorpshuis. Waterfront wordt grotendeels betaalt uit de meer dan 14 miljoen euro, die vrijkomt als compensatie voor de komst van het Logistiek Park Moerdijk (LPM).