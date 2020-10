Uurtje vroeger boodschappen doen in Klundert: ‘Blij dat ik niet in een grote stad woon’

Mondkapje: ja of nee? ‘Als we het allemaal doen, dan zijn we misschien wel eerder van dit gelazer af’

2 oktober Het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes is een ‘dringend advies’. Het kabinet moet de precieze regeling nog uitwerken. Dus wat doen we dan in de supermarkt, winkel of in het tuincentrum: een mondkapje op, of niet? BN DeStem nam een kijkje in West-Brabant.