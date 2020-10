Update: zo staan Moerdijk en Etten-Leur ervoor in aantal coronabesmettingen

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - Het landelijke en provinciale beeld van een forse toename in het aantal positieve coronatesten komt terug in de cijfers van de gemeente Etten-Leur en Moerdijk.

In Etten-Leur zijn in de week van zaterdag 10 tot en met vrijdag 16 oktober 191 personen positief getest. De gemeente Moerdijk telde in de afgelopen zeven dagen, van 14 tot en met 20 oktober, 142 mensen die geregistreerd zijn als besmet met het Covid-19. Onder hen zeven bewoners en zeven zorgmedewerkers van woonzorgcentrum De Fendertshof in Fijnaart.

Ter vergelijking: in de periode van twee weken daaraan voorafgaand ging het om 136 personen in totaal. In Etten-Leur ging het in diezelfde periode ook om 136 personen.

Afgelopen zondag is één persoon uit Moerdijk in het ziekenhuis opgenomen, de enige van de afgelopen week. Etten-Leur telde in de periode van 7 tot 20 oktober twee ziekenhuisopnames. Er is de afgelopen week geen enkele persoon uit een van deze twee gemeentes overleden aan Covid-19.

De tweede golf in de coronapandemie is gaande vanaf pakweg 1 oktober.