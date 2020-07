Unieke kans: lopen over de bodem van de Zevenbergse haven

'Gekken­werk': Uur lopen naar je bestelbus vanwege parkeerver­bod

12:00 MOERDIJK/ETTEN-LEUR - Alle grote bedrijfswagens verplichten buiten de bebouwde kom te parkeren? Dat kost ondernemers geld en is niet meer van deze tijd. Dat pleit Onafhankelijk Moerdijk in een brief aan het college voor maatwerk.