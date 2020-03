Uitstel van betaling voor alle ondernemers in West-Brabant: ‘Het is een zware tijd’

ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Financiële ruimte in deze crisistijd voor ondernemers in West-Brabant: ze krijgen drie maanden respijt voor het betalen van de gemeentelijke lasten. Het is voor veel bedrijven meer dan welkom, zegt de Zevenbergse ondernemersvoorman Dick Hartmann. ,,Iedereen is flabbergasted van wat er allemaal gebeurt.”

Quote We zijn heel tevreden dat het zo wordt geregeld Jack van Dorst, wethouder Moerdijk De coulanceregeling komt er nu het coronavirus keihard toeslaat en geldt voor de elf gemeenten die zijn aangesloten bij de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Zo komt er dus niet alleen van overheidszijde een steunpakket af maar worden ook op plaatselijk niveau ondernemers een handje geholpen.

,,We zijn heel tevreden dat het zo wordt geregeld”, zegt Jack van Dorst, wethouder in Moerdijk, één van de gemeenten die de BWB opriep om het lokale bedrijfsleven tegemoet te komen nu de nood hoog is.

Dat gebeurde weer op initiatief van VVD-fractievoorzitter Erik van der Linden, die om snelle actie verzocht nu veel bedrijven de omzet fors hebben zien dalen of de deuren hebben moeten sluiten, zoals in de horeca. In sommige gevallen dreigt volgens hem faillissement.

Ondernemers krijgen drie maanden uitstel van betaling voor gemeentelijke lasten, zoals de onroerende zaakbelasting, rioolheffing, reinigingsrecht en toeristenbelasting. ,,Het gaat om alle bedrijven, ongeacht of het een lokale ondernemer is of een landelijk concern.”

De gemeente Moerdijk doet er nog een maatregel bij, aldus Van Dorst: ,,We bieden ondernemers die een factuur aan ons moeten betalen drie maanden uitstel van betaling, mits zij daar zelf om vragen.”

Etten-Leur doet dat laatste niet. ,,Maar als ondernemers de rekening niet kunnen betalen, kunnen ze contact met ons opnemen. En dan komen we er vast samen aan uit”, zegt een gemeentewoordvoerder.

Hartmann juicht als voorzitter van Ondernemersvereniging Zevenbergen de steun toe. Horeca dicht, kapperszaken gesloten, veel winkeliers die in zwaar weer verkeren. Hij ziet het met lede ogen gebeuren.