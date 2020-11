Uitstekend seizoen voor haven Willemstad: ‘We zijn van 0 naar 100 gegaan’

WILLEMSTAD - Willemstad heeft een uitstekend nautisch jaar achter de rug. ,,Ondanks of misschien wel dankzij corona hebben we het megadruk gehad", zegt eigenares Willeke Fiere.

Willeke Fiere en haar man, John van der List, hebben dit jaar voor het eerst een seizoen gedraaid met het management van de stadshaven erbij. Het Rucphense stel is al sinds 2006 eigenaar van jachthaven de Batterij aan de Lantaarndijk, op steenworp afstand gelegen van de haven in het historische centrum.

Volledig scherm John van der List en zijn vrouw Willeke Fiere exploiteren al haven De Batterij in Wlllemstad. Per 1 januari doen ze er de exploitatie van de gemeentelijke haven bij. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Corona heeft er, zo is haar vermoeden, voor gezorgd dat met name de zomer voor heel veel drukte zorgde. ,,Veel mensen die niet naar de Costa konden, hebben een boot gekocht. Dat was wel te merken. Terwijl we in vorige jaren in de aprilmaand de laatste aanvragen voor ligging inboekten, ging dat dit seizoen nog maanden door.”

Toch zag het er zo in maart nog niet uit: ,,We waren sinds januari bezig met alles op orde te krijgen, qua administratie en schoonmaken en dergelijke. En net toen we er helemaal shiny bij zaten, kwam de lockdown.”

Zodra de pleziervaart na twee maanden weer groen licht kreeg, was het meteen buffelen. Willeke: ,,We zijn echt van nul naar honderd gegaan. Ik heb de hele Sligro leeggekocht aan zeepjes en schoonmaakdoekjes, ha ha. Alleen de passagiersschepen zijn op hun gat gegaan. Dat scheelt natuurlijk wel weer in omzet.”

In dubbel opzicht geluk

Ze beseft maar al te goed dat ze in dubbel opzicht geluk hebben gehad. ,,Dat Nederlanders in eigen land vakantie zijn gaan vieren, en dan ook nog het mooie weer erbij. Als ik dan kijk naar de ondernemers om ons heen, met name de horeca... Die hebben het echt zwaar.”

Slag om de arm

De eigenaren van de Batterij houden ook een slag om de arm. ,,Als dit lang gaat duren", zegt Fiere, ,,en ondernemers krijgen het nóg moeilijker, dan zou het goed kunnen dat ze het eerst van hun boot af willen, om die te kunnen verkopen.”

Wandelroute van haven naar zwembad

Plannen voor volgend jaar zijn ook al gesmeed. ,,,We zijn aan het kijken hoe we de haven wat efficiënter kunnen inrichten. Daarvoor met de gemeente consensus hebben, want het blijft hun haven.”

,,Daarnaast willen we het speeltuintje in de haven uitbreiden en bovendien zijn we samen met Toeristisch Fonds Moerdijk bezig om een wandelroute van de haven naar het zwembad te realiseren. Hoe leuk is het als het zo warm is en je bent met je kind aan boord, rechtstreeks naar het zwembad te lopen? Nu moet je nog over drie hekken lopen.”

Volledig scherm De jachthaven van Willemstad gaat in een winterslaap. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer