Uitje naar de boerderij van Monique: koeien aaien en op de tractor klimmen

De kinderen krijgen onder meer uitleg over wat er zoal gemaakt wordt van melk, hoeveel een gemiddelde koe aan melk geeft per dag en wat er gebeurt op een boerderij. Het is een van de vele activiteiten die Meer Moerdijk deze zomer aanbiedt.

Stijn die al voor het tweede jaar komt kijken, vertelt dat hij van trekkers houdt. Bij de rondleiding klimt hij stoer op de grote Fendt trekker van 312 ton.

De kinderen leren dat koe Margot circa 30 liter melk geeft. ,,Zo heet mijn juf ook”, roept één van de kinderen, die niets merkt van de hilariteit bij de volwassenen.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Eens binnenkijken bij een boer, dat is voor Stijn die van trekkers houdt een mooie gelegenheid. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Met lege melkpakken is goed te zien hoeveel 30 liter is. De jonge bezoekers mogen ook zelf met de hand melken bij een emmer met spenen. Suze durft dat wel voor te doen en is ook niet bang de grote koeien te aaien. Even later zien de kinderen de melkrobot in de stal aan het werk. Monique vertelt dat de koeien in Langeweg zelf mogen kiezen of ze in de wei blijven of naar de stal komen. Ook bepalen ze zelf om gemolken te worden.

Verschil tussen stro en hooi

De kinderen komen ogen te kort en willen alles weten. Sommigen weten bij de rondgang langs de verschillende landbouwwerktuigen al precies waar ze voor dienen. Ook het verschil tussen stro en hooi wordt uitgelegd, waarbij iedereen meteen kan voelen dat hooi veel zachter is.

Vertederend is hoe de scholieren de kalfjes aaien, waarbij ze leren dat een kalfje bij de geboorte al ondertanden heeft.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Ouders

De twee uur die voor het bezoek gepland staan, zijn om in no-time. Duidelijk is dat de kinderen genieten. Ouders die ze komen halen zijn ook in hun nopjes met de activiteiten van Meer Moerdijk.

De animo voor de verschillende activiteiten is groot. Acht kinderen genieten met volle teugen, al is spijtig dat twee wegbleven zonder af te melden, waardoor er geen kinderen op de wachtlijst gebeld konden worden, zegt de organisatie. Want voor meerdere activiteiten van meer Moerdijk is inmiddels een wachtlijst.

Volledig scherm © Pix4Profs/Marcel Otterspeer