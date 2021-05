Uitbreiding camping Markdal begint na de zomer: ‘Roeiclub heeft voor volgend jaar al geboekt’

STANDDAARBUITEN - ,,We zijn al drieënhalf jaar bezig met het papierwerk. Er is een hele last van onze schouders gevallen”, zegt Klaas Smit nu hij en Sylvia Rutte de vergunning voor de uitbreiding en de vergroening van camping Markdal binnen hebben.

Het graafwerk aan de Molendijk in Standdaarbuiten komt in september of oktober op gang. ,,Afhankelijk van de oogst van de pootaardappelen die nu nog op het land staan.”

Quote Met een roeivereni­ging hebben we voor volgend jaar de eerste boeking al binnen Op twee hectare langs de Mark komt het in samenwerking met waterschap Brabantse Delta van de aanleg van natuurvriendelijke oevers en een waterplas met steigers waar bootjes kunnen aanmeren. Er komen twintig nieuwe chalets en een toeristisch veld met ruimte voor vier tot zes tenten of caravans. ,,Met een roeivereniging hebben we voor volgend jaar de eerste boeking al binnen”, stelt Smit tot zijn genoegen vast.



Het bestaande jachthaventje krijgt er een opening bij zodat er een betere doorstroming van het water komt.

Eerste chalets in december

Smit verwacht dat de eerste chalets in december worden geplaatst. ,,Daar is op dit moment heel veel vraag naar.” Met de aanplant van groen hoopt hij in het voorjaar van 2022 de uitbreiding af te ronden.

Aanvankelijk was er verzet van buurtbewoners tegen de uitbreiding van de camping. Zij waren bang voor een recreatieve invulling van een strook grond die nu dienst doet als pluktuin. Maar in het gewijzigde bestemmingsplan is duidelijker omschreven dat daar geen sprake van mag zijn. Daarmee was kou uit de lucht. De gemeenteraad schaarde zich eerder dit jaar achter de plannen.

Smit benadrukt dat in de uitbreiding vooral de natuur de ruimte krijgt. ,,70 procent is natuurontwikkeling en 30 procent recreatie.”