Uit dit bouwjaar komen de meeste auto's in jouw gemeente

Update Ongeluk met meerdere auto’s op A16 bij Moerdijk: voertuig op zijkant

MOERDIJK/BREDA - Een auto is bij een ongeluk op de A16 bij Moerdijk op de zijkant beland. Daardoor was de rechterrijstrook in de richting van Breda dicht. Bij knooppunt Klaverpolder nam de vertraging snel toe, meldde Rijkswaterstaat.