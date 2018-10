Uit de kluiten gewassen aardappel in Willemstad

Havenfront Willemstad krijgt nieuw gezicht

6 oktober WILLEMSTAD - Het duurt nog even voor de eerste schop de grond in gaat, maar er is nu al veel belangstelling voor de appartementen die aan het Havenfront in Willemstad moeten komen. ,,En die lijst is behoorlijk lang'', zegt Pieter Kapteijn van Havenfront Belegging CV.