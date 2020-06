Uilskuikens tellen en braakballen rapen in Moerdijk: ‘Ach jongens, wat stinken jullie!’

Hoosbuien hielpen amper: de droogte blijft een probleem

22 juni ETTEN-LEUR/BERGEN OP ZOOM - De afgelopen weken viel er een normale hoeveelheid regen voor de maand juni. Dat geeft de landbouwsector, natuur én het waterbeheer een korte adempauze in de droogte die half maart begon. Maar het is te vroeg om te juichen, meldt waterschap Brabantse Delta: het neerslagtekort in onze regio blijft groot. En het loopt deze week weer op.