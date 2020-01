Typisch Moerdijk van BNN Vara neemt clip van DJ-AP (16) uit Moerdijk op

MOERDIJK - ,,Dit kan een boost zijn voor mijn carrière", denkt Angus Pieterse (16) uit Moerdijk, beter bekend als DJ-AP. Zaterdag nam hij in De Blokhut in Moerdijk de clip op voor het lied dat hij binnenkort uitbrengt. BNN Vara was er bij om de laatste beelden te schieten voor Typisch Moerdijk.

Voor Lisa Bom van BNN Vara is het de laatste opnamedag. ,,De eerste afleveringen zijn af, maar dit moet er nog in. Het is heel bijzonder dat een jongen uit zo'n kleine gemeente zo'n carrière heeft. Hij droomt van een grote carrière als dj en het is bijzonder om te zien hoe hij zich losbreekt uit alle verwachtingen en groot droomt", vindt ze.

Het nummer van DJ-AP is een mix tussen hardstyle en doedelzakmuziek. Dit in samenwerking met zijn vader. ,,In het begin wilde hij niks van zijn vaders instrument weten en nu heeft hij samen met hem een nummer geschreven. Dat maakt het extra leuk", vertelt Bom.

Alleen bij de snackbar terecht

Ze kijkt met een goed gevoel terug op haar draaidagen in Moerdijk. ,,Het is een van de beste opnameperiodes die ik voor de Typisch-serie heb meegemaakt. Ik volgde mensen die allemaal bijzonder zijn, zonder dat het typetjes zijn. Dat is wel eens anders." Of ze het dorp gaat missen? ,,Ja en nee. Ik kan hier alleen bij de snackbar eten halen", zegt ze lachend. ,,Maar er zijn een aantal mensen met wie ik veel samengewerkt heb die ik heel erg in mijn hart gesloten heb. Altijd bijzonder als dat gebeurt", vindt ze.

Quote Dat ik op tv kom, is op zich best leuk Tiemo Dingenouts

DJ-AP staat te draaien op een klein podium in De Blokhut. Daarvoor een groep jongeren dat danst op de muziek, waaronder Tiemo Dingenouts uit Zevenbergen. ,,Ik ben gevraagd om mee te gaan naar de opnames en ik had toch niks te doen", zegt hij lachend. Grapje, ik wil Angus graag ondersteunen als collega-dj en vriend. Dan had hij toch een mannetje meer. Het is niet heel druk, namelijk. Dat ik op tv kom, is op zich best leuk."

Goede boost voor carrière

Het nummer maakte hij samen met zijn vader, Marcel Pieterse. ,,Zijn stijl en mijn stijl zijn totaal verschillend. Angus kwam zelf met het idee om samen een track te maken. Ik had er wel vertrouwen in, hij krijgt dat wel voor elkaar met zijn computer. Leuk dat we op tv komen", vindt hij.

Voor Angus' carrière kan het goed zijn om te zien te zijn in Typisch Moerdijk, denkt hij. ,,Een maat van mij filmt de clip en het is leuk dat ze van BNN Vara ook komen filmen. Op school wist iedereen het al en ze gaan allemaal kijken. De week erop zal ik er veel over horen, gok ik. Op zich best spannend, maar ik weet wat er is opgenomen. Dit kan een goede boost zijn voor mijn carrière als dj", zegt hij hoopvol.