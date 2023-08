Twee West-Brabantse drugslabs op vijf kilometer van elkaar ontdekt binnen één dag: ‘We gaan uit van een verband’

Vooral lekker eten op pasar malam in Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - Met zo’n twintig stands is de pasar malam van Etten-Leur niet bijzonder groot. Toch zijn alle ingrediënten aanwezig voor een gezellig samenzijn voor wie zich verbonden voelt met de Indische cultuur of gewoon dol is op lekker eten.