Twee ‘Tiny Forests’ in gemeente Moerdijk

De aanleg van één Tiny Forest kost zo’n twintig- tot vijfentwintigduizend euro. Hier is het onderhoud van de bossen niet in meegenomen. De helft van de kosten voor de aanleg zouden voor de gemeente Moerdijk zijn. De andere helft wordt gesubsidieerd door de provincie.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Moerdijk gaat het per bos om tweehonderd tot vierhonderd vierkante meter aan bomen. “Eén Tiny Forest is ongeveer net zo groot als een tennisbaan.” Welke twee locaties de gemeente in gedachte heeft, kan de woordvoerder niet zeggen.

IVN

Quote Een Tiny Forest is net zo groot als een tennisbaan Woordvoerder gemeente Moerdijk Het concept Tiny Forests is een initiatief van Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN). De organisatie wil op verschillende plekken in Nederland de minibosjes aanleggen. Vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren krijgen er alle leefruimte.

De bossen dienen tevens als ontmoetingsplaats voor buurtbewoners en als leerplek voor kinderen. “Omwonenden komen er niet alleen in contact met de natuur, maar ook met buurtgenoten”, zegt de woordvoerder. Ook het educatieve aspect vindt de gemeente Moerdijk van belang.

Geen bos in Etten-Leur

In de gemeente Etten-Leur komt er voorlopig geen klein bos. In juli vorig jaar liet het college weten dat de gemeente zich niet bij de IVN aan zou melden. “Er zijn geen locaties beschikbaar die minimaal 250 vierkante meter groot zijn en gelegen zijn binnen een buurt op loopafstand van een school of kinderopvang. Vrijkomende locaties binnen buurten worden veelal ingezet voor herontwikkeling ten behoeve van woningbouw.”