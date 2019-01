Twee orkesten spelen voor het eerst samen in de De Stad Klundert

KLUNDERT - Zaterdagavond vond er in Cultureel Centrum De Stad Klundert in Klundert een uniek concert plaats. De twee slagwerkgroepen die Klundert rijk is, Avant Garde en Oranje Garde, gaven samen een Nieuwjaarsconcert in de Stad Klundert.



Avant Garde houdt ieder jaar een Nieuwjaarsconcert. Oranje Garde nooit. "We zijn vorig jaar gaan bedenken of we iets anders konden doen dan het concert dat we ieder jaar geven," vertelt Marcel van Slobbe, voorzitter van Avant Garde. En daarin vonden de twee gardes elkaar. Oranje Garde, die voornamelijk gebruik maakt van ongestemd slagwerk, en Avant Garde waarbij afwisselend wordt gespeeld met ongestemd en gestemd slagwerk. Oranje Garde die gewend is buiten te marcheren en Avant Garde die dit nog nooit heeft gedaan.

Apart concert

Toch vonden de twee Gardes elkaar. En dat leidde zaterdagavond tot een heel apart Nieuwjaarsconcert. Afwisselend lieten beide korpsen het publiek horen en zien wat ze zoal in hun mars hebben. Oranje Garde opende het concert door dwars door de Stad Klundert te marcheren om, toen ze helemaal voor in de grote zaal waren aangekomen, een stukje van hun nieuwe taptoeshow te laten zien. Het was marcheren op de millimeter voor de 14 trommelaars, maar het lukte hen wonderwel. Avant Garde had hun complete instrumentarium uit de kast gehaald en liet het publiek genieten van de klanken van onder andere trommels, triangel, xylofoon en klokkenspel.