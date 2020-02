Twee miljoen meesterpunten bij elkaar in Willemstad

WILLEMSTAD - Maar liefst 108 paren verschenen zaterdagochtend al in alle vroegte bij het Arsenaal in Willemstad voor de 21ste Vestingdrive, het altijd succesvolle jaarlijkse bridgetoernooi van Bridgeclub Willemstad. Voor de kenners: de deelnemers zijn samen goed voor meer dan twee miljoen door de bond toegekende meesterpunten.

De organisatie heeft expert Carel Frerichs bereid gevonden de spelinhoudelijke organisatie op zich te nemen. ,,Er zijn van die toernooien waar het altijd gezellig druk is”, zegt hij. ,,En Willemstad is er daar een van.” Lange rijen tafels spelers, beneden en boven in de horecagelegenheid. De gemiddelde leeftijd van ‘de bridger’ in Nederland, zo weet Frerichs te vertellen, ligt op 73 jaar. Dit maakt Hans Rens uit Oudenbosch relatief gezien een broekie binnen, met zijn 57 jaar. Hij speelt deze dag samen met zijn schoonvader, Piet van der Zanden. ,,Het gaat wisselend”, laat hij over hun spel weten. ,,Het kan altijd beter natuurlijk maar voorlopig heb ik nog geen boze blikken van mijn schoonvader gehad.”

Een beetje boze blikken uitwisselen na het onjuist spelen van een hand, zou nog nét kunnen. De norm bij het bridge is dat er ‘hoffelijk’ gespeeld wordt. Zo heeft Frerichs de deelnemers bij aanvang nogmaals op het hart gedrukt. ,,Alleen complimenten mogen ongevraagd gegeven worden”, zo vertelt hij later. ,,Lessen, tips of adviezen alleen als daarom gevraagd wordt. Daar zijn de regels heel duidelijk in. Gebeurt dat toch, dan spreek ik mensen daar op aan.”

Resoluut

Frerichs toont het blauwe bondsboekje. Bij twijfel of onenigheid, is hierin het antwoord te vinden. Bijvoorbeeld wanneer iemand een troefkaart gemist heeft en daardoor een andere kaart speelt. ‘Bij ons op de club is er de in-een-adem-regel’, klinkt het dan. Als in: als je maar meteen zegt dat je iets anders had moeten spelen, dan mag je nog ruiken. ,,Staat nergens”, zegt Frerichs dan resoluut. ,,Gelegd is gelegd.”

Zowel in de ochtend als in de middag worden er vier ronden van elk een half uur gespeeld. Met daartussen slechts twee minuten tafelwisseltijd. Bij de derde ronde in de ochtend treffen Rens en zijn schoonvader Ria Brandt (70) uit Schiedam en haar partner. Ze winnen ruim. ,,Wij speelden heel slecht”, zegt de Schiedamse. ,,En zij heel goed.” Ze ligt er niet (meer) wakker van. ,,Vroeger was ik heel fanatiek. Tegenwoordig is dat minder.” Ze komt al jaren naar de vestingsdrive. ,,Het is hier altijd heel goed geregeld en het is een leuk plaatsje. Straks gaan we nog met z’n achten hier ergens eten. Dat doen we elk jaar.”