Twee mannen en vrouw gewond aangetroffen in woning in Klundert na melding over ruzie

Column Kom alsje­blieft naar Moerdijk!

Visit Moerdijk. Dat is de nieuwe naam van de VVV. En dat vind ik best zielig voor de VVV. Een organisatie met zo’n lange geschiedenis, ooit opgericht als Vereniging voor Vreemdelingenverkeer gaat jammerlijk teloor. Terwijl vreemdelingen de weg wijzen toch nog altijd de kern van het toeristisch werk is, lijkt mij.

5 juni