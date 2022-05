Twee jaar later dan gepland, maar Moerdijk geniet van verlaat bevrijdingsconcert

De grote zaal van De Niervaert was omgebouwd tot concertzaal , waarbij een op de muziek afgestemde lichtshow en indrukwekkende video beelden op de achtergrond er een mooi geheel van maakte. In het publiek veel mensen die een instrument bespelen in fanfare, harmonie of dweilband. Zij genoten met volle teugen en staken hun bewondering niet onder stoelen of banken. ,,Technisch knap, vooral de manier waarop alles zo mooi gelijk gaat. Ja dit is hoog niveau”, stelt Jos Lammers die zelf in het Ruimte Orkest speelt. Anderen roemen weer de diversiteit in het programma wat van ingetogen, naar swingend en opzwepend gaat. Het nummer speciaal geschreven voor de inhuldiging van prins Willem Alexander tot koning, Laudate Regem (Hulde aan de koning) bezorgde menigeen kippenvel.