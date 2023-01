Twee gewonden bij ongeval met pijlwagen op A16 bij Moerdijk, weg nog urenlang dicht

Zevenber­gen krijgt weer een talkshow, Henk op zondag

ZEVENBERGEN - De maandelijkse talkshow in Zevenbergen komt na enkele jaren coronastilte terug in een nieuw jasje. Met ingang van zondag 22 januari wordt Henk op Zondag de opvolger van De Bakkerij Rolt Deur, dat al vanaf 2012 in café De Bakkerij werd gehouden met diverse aansprekende gasten.

14 januari