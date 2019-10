Twee bijna-aanvaringen op kruising Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

Video + podcast Brabantse boeren zwijgen over drugscrimi­ne­len, ze hebben meer last van de overheid

10:50 TILBURG - De boeren in Brabant liggen niet wakker van drugscriminaliteit. Ze hebben meer last van de overheid. Sinds de politie op het platteland goeddeels is wegbezuinigd, vraagt diezelfde overheid aan boeren om verdachte situaties in hun omgeving te melden. Dat leidt dus tot niets.