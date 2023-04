Twaalf koolstofboeren houden CO2 vast; nu wachten ze op compenserende Moerdijkse bedrijven

Toeristen­gid­sen zetten Halderber­ge vanuit een bakfiets op de kaart: 'We zijn soms net sociaal werkers’

OUDENBOSCH - In Oudenbosch hoef je geen VVV-kantoor binnen te stappen om advies te krijgen over de trekpleisters. Met een bakfiets komen de toeristengidsen je daar tegemoet. ,,We kunnen hier de toeristen mee vangen.”