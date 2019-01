Twaalf jaar en tbs voor ‘afschuwelijke’ moord op Linda van der Giesen

DEN BOSCH / ZEVENBERGEN - John F. heeft vrijdag in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen. De 41-jarige man uit Zevenbergen is veroordeeld vanwege moord op zijn ex-vriendin Linda van der Giesen, ook uit Zevenbergen.

De straf is hoger dan hij eerder bij de rechtbank heeft gekregen. Daar kreeg hij in september 2016 tien jaar cel en tbs. Het hof kwam tot dezelfde bewezenverklaring als de rechtbank.

Het hof noemde de moord ‘afschuwelijk’. ,,Niet alleen heeft hij Linda haar meest kostbare bezit, haar leven, afgenomen. Ook heeft hij haar zoontje haar moeder afgenomen, haar vader haar dochter en haar zus haar zus.’'

Op 10 augustus 2015 reed F. naar het TweeSteden Ziekenhuis in Waalwijk, waar de vrouw werkte. Toen ze klaar was met werken en in haar auto stapte op het parkeerterrein van het ziekenhuis, stapte John F. uit zijn eigen auto. Hij schoot drie keer met een pistool met een geluidsdemper erop. Zijn ex was meteen dood.

Opwelling

F. bekende dat hij de vrouw doodschoot, maar hij zou dat in een opwelling hebben gedaan. Hij zou eigenlijk voor haar ogen zelfmoord hebben willen plegen. In plaats daarvan schoot hij echter haar dood.

De schietpartij was het gevolg van een al langer durende vete tussen de twee. Over en weer waren er aangiftes gedaan. Van der Giesen deed onder meer aangifte van bedreiging en bovendien wist de politie ook dat F. een vuurwapen had. De laatste aangifte slechts tien dagen voor de moord gedaan. Toen was de politie in elk geval al op de hoogte van het pistool dat F. had.

Inschattingsfout

Een onafhankelijke commissie deed onderzoek naar die gang van zaken en stelde dat de politie een inschattingsfout had gemaakt. De politie ging daarop diep door het stof. In een persconferentie zei de politiecommissaris: ,,We hebben het niet goed gedaan. Dit mag nooit meer gebeuren.’'