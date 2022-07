Tuin protestantse kerk Fijnaart nog niet open voor publiek: ‘Eerst nadenken over de voorwaarden’

Het idee om de tuin toegankelijk te maken, is onderdeel van de zogeheten centrumvisie voor Fijnaart. Dat 96 A4'tjes dikke document is samengesteld door bewoners, ondernemers, de Dorpstafel, het Moerdijkse college en de evenementenstichting van Fijnaart.

Plan

We willen geen rotzooi zoals in het Vondelpark. Niet dat we zondags alle rotzooi van zaterdag moeten opruimen

Henk Nijhoff, secretaris van de taakgroep beheer, liet in november nog in deze krant optekenen dat de kerkgemeente niet op een eigen ‘Vondelpark’ zit te wachten. Nijhoff toen: ,,Als iedereen weer weg is, is het daar een rotzooi. Dat willen we niet. Niet dat we zondags alle rotzooi van zaterdag moeten opruimen.”