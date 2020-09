Trudie maakte een eerbetoon aan haar vader en vele andere militairen van fort de Hel

HELWIJK - Met een stoere blik in zijn ogen overziet de militair vanaf de heuvel de omgeving en heeft zijn vizier strak gericht op het verderop gelegen Willemstad. Wie hier voor het eerst rondloopt, kan niet vermoeden dat het beeld dat bij fort De Hel prijkt hier pas sinds kort staat. Zo natuurlijk oogt het in de omgeving, alsof het nooit anders is geweest.

Het borstbeeld is uit keramiek opgetrokken, terwijl de rest van het lichaam bestaat uit hout. Omgeven door bloeiende, keramische papavers of beter bekend als klaprozen. Het beeld komt uit de koker van kunstenaar Trudie Vrolijk uit Kruisland van kunstgroep Arsis en maakt onderdeel uit van de kunstroute die al een paar weekenden te volgen is in de gemeente Moerdijk.

Haar vader

Quote Het hout geeft hem iets strams, alsof hij in de houding staat Trudie Vrolijk Maar het is veel meer dan slechts een beeltenis van een Nederlandse sergeant in diensttenue uit de periode van rond de Duitse invasie in 1940. Het stelt haar vader voor die met vele andere Nederlandse soldaten zonder veel succes de Duitse opmars probeerden te stuiten en te voorkomen dat het strategisch gelegen Willemstad zou worden veroverd. ,,Ik heb heel lang geboetseerd om hem zo goed mogelijk te laten lijken. En geglazuurd omdat ik hem wilde laten glinsteren. Het hout geeft hem iets strams, alsof hij in de houding staat.”

Het is 1939 als haar vader, Jaap Vermeiden, net als bijna 300.000 andere grotendeels dienstplichten worden gemobiliseerd. Groot-Brittannië en Frankrijk hebben Duitsland de oorlog verklaard en Nederland maakt werk van de verdediging van ons land. De Rotterdammer komt uiteindelijk in april 1940 in fort de Hel terecht dat net als fort Sabina een voorverdediging van de vesting Willemstad vormt.

Volledig scherm De vader van Trudie Vrolijk was gelegerd op Fort de Hel tijdens WO II. Staand v.l.n.r.: Raven, Hurkmans, Buitenhuis, Goppel, Van Waasbergen, Vermeiden (de vader van Trudie), Vlierhout en sergeant-majoor Van Vuren Zittend v.l.n.r.: Kroonenberghs, Kostense, Roubos, Duijnhouwer, Kaper en Bos. © Trudie Vrolijk

De Hel

De Hel dateert uit 1748 en heette aanvankelijk Fort Anna. In 1793 werd het omgedoopt tot fort Carolina, maar verkeerde toen in vervallen staat. De Fransen bouwen op deze plek het fort l’Enfer als verdediging van Willemstad bij een Engelse invasie. Twee jaar later wordt de Franse naam in het Nederlands omgezet en sindsdien staat het bekend als fort de Hel. In de eerste wereldoorlog is het uitgebreid om bijna 120 manschappen te herbergen en ook tijdens de tweede wereldoorlog doet het wederom dienst.

Op 10 mei 1940 trekken de Duitsers de grens over, parachutisten landen bij de Moerdijkbruggen en weten die na felle gevechten ongeschonden te veroveren. De omgeving rond vesting Willemstad wordt onder water gezet en angstvallig wacht men af wat komen gaat. De telefoonlijnen met het hoofdkwartier zijn inmiddels doorgesneden, Franse troepen zijn vanuit België gekomen om de Nederlanders bij te staan. Maar er heerst chaos en aan alles is gebrek.

Gevangengenomen

Op 14 mei doemen zeven grote pantserwagens op bij De Hel, met oranje lappen op de voorkant. De Nederlanders openen het vuur. Na ongeveer 20 minuten komt er een telefoontje binnen. In alle hectiek denkt degene die het toestel beantwoordt dat er wordt geroepen dat de voertuigen van de Fransen zijn. Het schieten stopt en de bevelvoerder gaat samen met 40 militairen richting de pantsers. Maar komt bedrogen uit. Het blijken toch echt Duitse militairen te zijn en al snel geven alle Nederlandse troepen om en rond het fort zich over.

Quote Hij was ontzettend trots op het boek van Douwe Leij

Vermeiden wordt gevangengenomen en vertelt zijn gezin verder nooit iets over die tijd. Tot hij in 2000 meewerkt aan een boek van Douwe Leij over die periode. Vrolijk: ,,Pas toen heb ik er meer over gehoord. Hij was ontzettend trots op dat boek.” Vier jaar later overlijdt Vermeiden, op 91-jarige leeftijd.

‘Het beeld hoort hier’

Quote Ik wil de geschiede­nis van het fort tot leven brengen Pieter Korteweg, Fort de Hel Uitbater Pieter Korteweg is apetrots op het beeld. Het past perfect bij het doel dat hij voor ogen heeft met het fort dat hij sinds een jaar of drie onder zijn hoede heeft. ,,Ik wil de geschiedenis van het fort tot leven brengen. Dit is een van de verhalen die iets zegt over de historie van het fort. Ik hoop daar nog velen aan toe te voegen. Vaak komen mensen hier die me vertellen dat ze hier zijn geweest. Bijvoorbeeld in oktober 1944 toen hier 150 vluchtelingen verbleven.”



Hij hoopt met Vrolijk een deal te sluiten over het beeld. “Dat hoort hier”, zegt Korteweg. Binnenkort steken ze de koppen bij elkaar om daarover te praten.