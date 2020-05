Trudie, de ongekroonde koningin van de collecte in Den Hoek

Iedereen op Den Hoek kent Trudie (64), toch minstens van gezicht. Ze komt al een kwart eeuw overal aan de deur met haar collectebus. En dan niet één keer, maar soms wel zeven, acht maal per jaar. Want er is geen fonds dat niet een beroep kan doen op deze ijverige tante.

Quote Hart, long, nier, tegen diabetes, en reuma en kanker, voor Jantje Beton, de dierenbe­scher­ming...

Bescheiden, dat ook. ,,Waar ik voor loop? Tja, even denken: hart, long, nier, tegen diabetes, en reuma en kanker, voor Jantje Beton, de dierenbescherming en nog zo wat plaatselijks.”

ONDERSCHEIDEN Bijzondere mensen werden vrijdag 24 april jongstleden door hun burgemeester gebeld met de boodschap dat ze later dit jaar een koninklijke onderscheiding ontvangen. BN DeStem portretteert ze alvast. Vandaag: Trudie Kooij-Blaak uit Zevenbergschen Hoek.

Niet dat ze niks beters te doen heeft, hoor. Getrouwd met Schiedammer Steef kwam ze dertig jaar geleden naar een huis aan de Hoge Zeedijk in Zevenbergschen Hoek, waar ze twee kinderen baarde. Op hun school werd ze overblijfmoeder en tot op de dag van vandaag is Trudie overblijfcoördinator bij De Hoeksteen.

En o ja: Trudie doet ook nog cultureel vrijwilligerswerk en knutseldagen met de plaatselijke jeugd. Van die dingen.

,,Dat zit er gewoon in, dat doe je, daarvoor hoef je ook geen lintje", zegt ze met nog steeds Zuid-Hollands rollende R-en. ,,Mijn oma woonde een tijdje in het Martinusklooster. Zo zijn we hier ook terecht gekomen, omdat het hier in de polder zo mooi is.”

Handig

In het dorp met achthonderd gezinnen is Trudie dus een hoofdcollectant, zij coördineert een deel van de acties en regelt daarvoor collectebussen. Doorgaans zijn er vijftien mensen beschikbaar. En als er iemand stopt, regelt Trudie een nieuweling.

,,Dan is het handig dat je veel mensen kent. Bij het collecteren trouwens ook: dan zeggen ze niet zo gauw nee. Sommigen duiken weg, als ik aanbel. Of weigeren categorisch. Die sla je op een gegeven moment over of daar stop je een foldertje in de brievenbus.”

Knieën

Als haar versleten knieën het toelaten, ze staat voor een operatie op de wachtlijst, fietst ze het liefst van hun huidige huis aan De Wieken naar het buitengebied. Dáár geeft de autochtone bevolking het meeste, is haar ervaring. ,,Krijg je wel eens een briefje van tien. Niet overal zijn ze zo gul. Maar het is geen plicht, hè.”

Corona

Voorlopig, echter, ligt het collectewezen nog even stil. Corona... Trudie liep vorig jaar herfst voor het laatst, toen kon het nog. ,,Het zal wel weer herfst worden. Moeten we toch een en ander inhalen. Hopelijk is dan in ieder geval één knie gedaan.”