Truck gekanteld bij knooppunt Klaverpolder, verbindingsweg vanuit Breda richting Roosendaal uren dicht

Gastschrijver Mariaver­schij­ning bij Santiago de Compostela

Op 5 maart 2005 lees ik een artikel over de wandeltocht naar Santiago de Compostela. Mijn droom start en ik begin ik aan de voorbereidingen van mijn tocht vanaf de voordeur in Oudenbosch. Elk jaar een etappe van ongeveer 400 kilometer. Mijn vrouw Maria is akkoord.