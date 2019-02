Trouwstoet zorgt voor chaos op A29 en A59 bij Fijnaart, vijftien boetes uitgedeeld

De ene na de andere geboorte op de 'schapen­kraam­af­de­ling' in Oudemolen

9 februari OUDEMOLEN - Op het geblaat van een enkel schaap na, en het gemekker van een lammetje dat zijn moeder zoekt, is het redelijk stil in de grote schaapskooi van het bedrijf Landschapsbeheer van John en Claudia van Driel aan de Zuidlangeweg in Oudemolen. Dat zou je niet verwachten als je het aantal schapen, ongeveer elfhonderd, in ogenschouw neemt. En: het worden er in rap tempo meer.