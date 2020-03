Trouwjurkexpert uit Zevenbergen maakt wasbare mondkapjes: ‘Dit is wat ik kan doen’

HET NIEUWE NORMAAL Dag 4: ‘Hoi oma, ik hoop dat we snel weer mogen knuffelen’

21:00 Eerst hoefden we alleen onze handen vaker te wassen en in ellebogen te niezen. En ineens werd alles anders. Geen turntrainingen, geen voetbalwedstrijden, ouders die thuiswerken, scholen die dicht zijn. Verslaggeefster Nicole Froeling laat zien hoe het nieuwe normaal eruitziet, in haar gezin met man Jorrit en dochters Yfke (8) en Brechje (7). Dag 4 met het hele gezin in de woonkamer.