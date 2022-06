Trio Triathlon: ‘Zevenbergen is een mooi evenement rijker’

Overlast bij De Parel stoort Fendertse buurt: ‘Vervelend­ste is nog dat er handel wordt gedreven’

FIJNAART - Handel in drugs, tot in de late uurtjes dreunende beats en rondslingerend afval. De buurt rondom gemeenschapshuis De Parel in Fijnaart is de overlast van hangjongeren behoorlijk beu.

