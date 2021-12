‘Trimbaan Willemstad mag geen ongevraagde kostenpost voor alle Moerdijkers worden’

WILLEMSTAD - De gemeente is niet bereid om de toestellen van het trimparcours over te nemen van de noodlijdende Stichting Sportief Willemstad. Toch is er hoop voor de trimbaan.

Het parcours, met toestellen binnen en buiten de stadswallen, dreigt te verdwijnen. De Stichting Sportief Willemstad, die het parcours exploiteert, kan de kosten niet meer ophoesten. Dat komt door het wegens corona wegvallen van de jaarlijkse Kids Obstakel Run, waardoor de stichting minder inkomsten heeft en er een gat in de exploitatie is ontstaan.

Om te voorkomen dat het binnenkort over en uit is voor de toestellen deed de stichting onlangs een beroep op de gemeente Moerdijk om de nieuwe eigenaar te worden en in ruil daarvoor de exploitatiekosten voor hun rekening te nemen. De gemeente liet daarop weten nog terug te komen op de kwestie.

Meedenken

Een gemeentewoordvoerster meldt nu dat de gemeente de toestellen niet overneemt, maar wel graag meewerkt aan het behoud van de baan. ,,We willen, zeker in deze covidperiode, zoveel mogelijk maatschappelijke voorzieningen in stand houden. We hebben de stichting laten weten dat we graag meedenken.”

Een oplossing zou volgens haar kunnen liggen in huurcompensatie, waar de stichting voor in aanmerking komt. ,,Als dat niet voldoende blijkt, kijken we naar een maatwerkoplossing om het financiële gat te dichten.”

Quote We willen voorkomen dat een lokaal initiatief dat met veel enthousias­me start, jaren later verwaar­loosd raakt en onveilig wordt Wethouder gemeente Moerdijk

Burgerinitiatief

Ze wijst er wel op dat het trimparcours een burgerinitiatief is. ,,De gemeente stimuleert zulke initiatieven. Maar er horen ook afspraken bij over zaken als onderhoud en beheer. Dat klinkt misschien erg zakelijk, maar daarmee voorkomen we dat een lokaal initiatief dat met veel enthousiasme start, jaren later verwaarloosd raakt en daarmee onveilig. Of dat een initiatief een ongevraagde kostenpost wordt voor alle inwoners van Moerdijk, wat het geval zou zijn als de gemeente de baan overneemt.”