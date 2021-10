Trimbaan Willemstad dreigt te verdwijnen: ‘Zou doodzonde zijn’

Harry Bogaerds van de stichting windt er geen doekjes om: zijn woorden moeten worden beschouwd als noodkreet. Als er niet snel een oplossing wordt gevonden, is het over en uit voor de toestellen die verspreid over vier locaties in het vestingstadje zijn te vinden.

De problemen komen voort uit de coronacrisis, vertelt Bogaerds. In de jaren daarvoor organiseerde Stichting Sportief Willemstad namelijk de jaarlijkse Kids Obstakel Run. ,,Een leuk evenementje voor kinderen, waaraan ze voor een paar euro konden meedoen. Een klein bedrag, maar voor ons genoeg om de kosten van de trimbaan te dekken. Totdat de run door corona twee jaar achter elkaar niet doorging en er een gat is ontstaan in de exploitatie”, legt Bogaerds uit.

Quote Voor de Obstakel Run vroegen we een klein bedrag, maar dat was genoeg om de kosten van de trimbaan te dekken Harry Bogaerds

De kosten die de stichting maakt bestaan voor een deel uit huur voor de grond waarop de trimtoestellen staan, die aan de gemeente wordt betaald. Daarnaast moeten de toestellen ieder jaar worden gekeurd en is er nog een lopende verzekering.

Bogaerds en de andere bestuursleden hebben aangeklopt bij de gemeente Moerdijk. ,,We hebben aangeboden hen de toestellen te schenken als de gemeente in ruil daarvoor bereid is om de resterende exploitatiekosten voor rekening te nemen. Ze hebben gezegd dat ze dat niet gaan doen. Ergens onbegrijpelijk, vind ik. We doen een soort schenking die in onze ogen een aanwinst is voor de gemeente.”

Volledig scherm Stichting Sportief Willemstad hoopt dat de gemeente te hulp schiet: ,,Het zou doodzonde zijn als het trimparcours verdwijnt." © Pix4Profs/Marina Popova

Quote Het zou doodzonde zijn als het trimpar­cours verdwijnt. Veel mensen maken er gebruik van, het is een verrijking voor de gemeen­schap Harry Bogaerds, Bestuurslid Stichting Sportief Willemstad Hij hoopt dat de gemeente overstag gaat. ,,Het zou doodzonde zijn als het trimparcours verdwijnt. Veel mensen maken er gebruik van, het is een verrijking voor de gemeenschap. Er wordt in Willemstad zoveel aan hardlopen gedaan. Dit is bij uitstek een plek die zich daarvoor leent. Dan is het toch mooi om zoiets te realiseren?"



De gemeente laat weten dat de zaak wordt bekeken: ,,We komen er bij de stichting op terug.”