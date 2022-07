Treinherrie in Zevenbergen: oplossing komt dichterbij

,,We leefden bij wijze van spreken op voet van oorlog met ProRail, maar de communicatie is nu uitstekend. Wat dat betreft zitten we in een compleet andere wereld. Ik hoop dat dat zo blijft”, zegt voorzitter Riet Gerla van de Moerdijkse Klankbordgroep Basisnet Spoor over de verbeterde relatie.