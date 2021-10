Trein botst op bestelbus in Zevenbergschen Hoek.

column Moerdijk is een behoorlijk gemiddelde gemeente, maar het is er in ieder geval gezellig

3 oktober Wat is Moerdijk eigenlijk voor een gemeente, wat voor mensen wonen er en zijn ze een beetje gelukkig? Ehh, best moeilijke vragen. In ieder geval is Moerdijk een grote gemeente, qua oppervlakte dan, je bent zo een uur onderweg van a naar b naar c. De gemeente heeft een lekkere spaarpot, wel 90 miljoen of zo. De sfeer in de elf dorpen is onmiskenbaar dorps, al zal het hier en daar een tikje smerig zijn, gelet op wat sommige bedrijven de lucht in blazen.