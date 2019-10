Trailer met vermoedelijk drugsafval op A17 in Klundert blijkt vol te zitten met oud ijzer

videoKLUNDERT - Bij tankstation Keizershof aan de A17 in Klundert is dinsdagmiddag een trailer onderzocht door de brandweer. De hulpdiensten dachten dat de trailer vol zat met drugsafval, maar na onderzoek bleek dat deze was volgeladen met oud ijzer.

De verdachte trailer stond al bijna een week op de parkeerplaats van het tankstation. Omdat de trailer bol stond aan de onderkant, met spanbanden bij elkaar werd gehouden en geen kentekenplaten meer had, werden de hulpdiensten ingeschakeld.

De brandweer en de politie rukten massaal uit na de melding. De brandweer heeft ter plaatse een gat gezaagd in de bovenkant van de trailer en gemeten of er gevaarlijke stoffen waren. Omdat deze meting negatief was, werd een groter gat in de achterkant van de trailer gezaagd. Toen brandweerlieden via het gat in de trailer keken, zagen ze dat deze was volgeladen met oud ijzer.

Er zaten onder andere gedumpte motorblokken in de trailer. ,,Omdat de vrachtwagen zo volgeladen is, is deze niet te vervoeren. Hij wordt nu ter plaatse leeggeladen", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Eigenaar onbekend

Omdat de trailer geen kentekenplaten en geen opdrukken heeft, is bijna niet te herhalen wie de eigenaar van de trailer is. Wel weet de politie dat de trailer een oude koeltrailer is uit Frankrijk. ,,De trailer heeft het hoogstwaarschijnlijk onderweg begeven en is daar maar gewoon gedumpt. Hij is vermoedelijk door zijn assen gezakt", laat een woordvoerder van de politie weten.

De politie doet onderzoek naar de dumping. Zo worden onder andere de videobeelden van het tankstation opgevraagd, om te kijken hoe de trailer daar terecht is gekomen.

Volledig scherm Trailer vol drugsafval blijkt vol te zitten met oud ijzer. © Pix4Profs / Marcel Otterspeer

Volledig scherm Trailer vol drugsafval blijkt vol te zitten met oud ijzer. © Pix4Profs / Marcel Otterspeer