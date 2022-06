Tractorendag brengt niet alleen trekkers naar Willemstad: ‘Onze tractor is een cabriolet’

WILLEMSTAD - Oud en roestig of opgeknapt en voorzien van een nieuwe lak: de tractoren stonden zaterdag tijdens Tractorendag nog net niet op kleur gesorteerd. ,,We hadden gerekend op zo’n 120 trekkers, maar dat groeide al gauw uit tot 175", zegt Kees van Eekelen. Hij organiseert alweer de achttiende editie van het evenement in Willemstad.

Tractorendag is al jarenlang een begrip aan de Lantaarndijk. Ook voor de editie van die jaar spreekt Van Eekelen van een succes: ,,Maar het was wel spannend hoor, zo groot. Er kwamen zelfs deelnemers uit Arendonk in België. Dat is best een eind rijden met zo'n tractor.”

Het warme weer hield hobbyisten niet tegen om naar de vestingsstad af te reizen. Paul en Barbara van der Zande uit Lepelstraat vermaakten zich naar eigen zeggen prima in de zon. ,,Bovendien is onze tractor een cabriolet”, zegt Paul lachend. De hobby is ontstaan nadat hij een oldtimerevenement bezocht in België. Samen met zijn vrouw heeft hij hun Argentijnse oldtimer in drie jaar opgeknapt. ,,Normaal spannen we onze pipowagen erachter en reizen we binnen- en buitenland door.’’

Opknappen

Dat opknappen is een hobby die Van der Zande deelt met een hoop andere deelnemers van het evenement. Sebastiaan Clerx is trotse eigenaar van een groene Unimog, een kleinere vrachtwagen die vooral gebruikt werd om te ploegen of ingezet werd als reddingsbrigade. ,,Ik vind het heerlijk om eraan te sleutelen in het weekend.” Hij is in alle vroegte uit Oosteland komen rijden. ,,Maar dat gaat niet zo hard hoor, ik mag maar tachtig kilometer per uur.”

Naast de voertuigen waren er verschillende kraampjes aanwezig. Hier waren ook oude ambachten te zien, zoals een touwslager, die liet zien hoe een touw gevlochten wordt. Voor de liefhebber was er een kraampje vol met modelbouw tractoren.

Authentieke stoomwals

Om te zorgen dat alle 175 wagens een plekje konden vinden op het terrein aan de Willemstadse dijk, heeft de zoon van Van Eekelen in zijn camper op de locatie overnacht. Dat was ook wel nodig, legt Van Eekelen uit: ,,Mij werd gevraagd of er plek was voor een authentieke stoomwals. Die is hier met een aanhanger naartoe gebracht.”

