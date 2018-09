Topeditie kermis Zevenbergen

Gezellig­heid voorop bij de Polderchal­len­ge in Standdaar­bui­ten

2 september STANDDAARBUITEN - Met vastgebonden benen over hooibalen springen, via een glijbaan de Mark in en als afsluiter van een metershoge glijbaan af. Wie de Polderchallenge van afgelopen zondag in Standdaarbuiten wilde afmaken moest er alles voor uit de kast trekken. De brandweerslangdouche op het eind werd door de deelnemers dan ook zeker op prijs gesteld.