Topclubs weer naar Seolto: ‘Gaaf als je tegen Ajax hebt gevoetbald’

Met een trein door de boomgaard in Fijnaart op de nationale appelpluk­dag bij de familie Roks

FIJNAART - Na de coronastille jaren opent de familie Roks in Fijnaart de boomgaard weer voor een appelplukdag. Kinderen en volwassenen kunnen er zelf plukken en leren over de fruitteelt. Ook is er onder meer een boerenmarkt en roofvogelshow. En rijdt er een treintje naar de plukplek.

23 augustus