Tony Moor (1940-2019) lééfde voor ballet

‘Ballet is nummer één, dat gaat boven de liefde, boven alles. De enige doorslaggevende reden om te stoppen zou mijn lichaam zijn. Als het fysiek niet meer kan.’

Dat was het antwoord van balletpedagoge Tony Moor uit Zevenbergen op de vraag die BN DeStem haar in 2005 stelde: hoe belangrijk is uw werk voor u?

Naar nu pas bekend is geworden, is dat moment een paar weken geleden aangebroken. Tony Moor - artiestennaam van Anthonia Ouwersloot - overleed in haar geboorteplaats Delft, 79 jaar oud. Haar gezondheid liet de laatste jaren al flink te wensen over.

Tony Moor legde de lat hoog voor haar leerlingen: ,,Ik wil wel kwaliteit."

Honderden leerlingen in Zevenbergen en omstreken heeft ze, sinds ze in 1980 haar balletstudio begon, les gegeven. Ze was twee keer getrouwd en kreeg uit haar eerste huwelijk een zoon en een dochter.

‘Ik geef geen kassales’

Moor was niet zomaar een balletpedagoge. Na de balletacademie werkte ze onder meer samen met de bekende Nederlandse choreograaf Rudi van Dantzig (1933-2012). Martha Graham, een icoon in de balletwereld, was haar idool. De lat lag dus hoog bij haar. ,,Ik wil wel niveau. Alleen mensen die het leuk vinden en waar ik wat in zie. Ik geef geen kassales.”

‘Millanie is mijn ontdekking’

Ze mocht dan hard overkomen, daarnaast reed ze wel twintig jaar lang elke week naar Etten-Leur om les te geven aan ‘haar ontdekking’, Millanie, een jonge vrouw met het syndroom van Down: ‘Een talent, ondanks haar handicap.’

Quote Tony was een echte lady. Ze is van grote waarde geweest voor veel Zevenbergenaren’ Dion Wevers, Fysiotherapeut in Zevenbergen