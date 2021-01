Ton Hendriks blijft kritisch: ‘Maar centrum Zevenbergen is klaar voor de toekomst’

ZEVENBERGEN - Ton Hendriks had vooraf veel kritiek op het havenproject. Wat vindt hij er nu van, nu het water weer door Zevenbergen stroomt en de Markt is heringericht? ,,Ik blijf het geen echte haven vinden, maar ik ben wel positief.”

Een kleine twee jaar geleden bracht BN DeStem een voorstander en een tegenstander van het opengraven van de haven in Zevenbergen bij elkaar. Ton Santbergen, die aan de haven woont, was ronduit positief over de megaklus en herhaalde dat onlangs in een interview in deze krant.

Veel geld voor een waterbak

Ton Hendriks (81), een geboren Rotterdammer die sinds 1974 in Zevenbergen woont, maakte van zijn hart geen moordkuil. ‘Het water haalt de charme weg.’ ‘We geven veel geld uit aan een waterbak, aan een haven die eigenlijk geen haven mag worden genoemd.’

Quote Het plein met volle terrassen onder parasols, dat zie ik ook al helemaal voor me. Dat wordt geweldig! Ton Hendriks, inwoner Zevenbergen Hendriks voegde daar wel aan toe dat er snel iets moest gebeuren om het centrum van Zevenbergen op te knappen. Want dat was in zijn ogen heel hard nodig. ‘Er is 25 jaar niks aan gedaan. Het is vies, vuil en verpauperd.’

‘Perfect vernieuwd’

En daar denkt hij nu heel anders over, zo blijkt als we deze dinsdagmiddag ter plekke gaan kijken naar het resultaat. ,,De Markt is perfect vernieuwd”, kijkt Hendriks tevreden rond. ,,Hier kunnen straks als het weer mag grote evenementen worden gehouden. En het plein met volle terrassen onder parasols, dat zie ik ook al helemaal voor me. Dat wordt geweldig!”

Wandelpromenade met groen

Hendriks had het niet erg gevonden als er een wandelpromenade met groen was gekomen in plaats van een open gegraven haven. ,,Maar ik begrijp de keuze wel omdat het voor een groot deel door derden wordt betaald. Ik blijf het geen echte haven vinden, maar ik ben wel positief. Er is keurig werk geleverd. Het centrum is volgens mij klaar voor de toekomst.”

Auto’s weg van Noordhaven?

Toch blijft Hendriks ook kritisch. Het verkeer dat over de Noordhaven rijdt, vindt hij maar niks. ,,Mensen die de winkels uit komen lopen, het terras bij café Proost voor de deur. Dat is gewoon gevaarlijk als er auto's rijden. Kan er geen afspraak komen dat winkels tot 11.00 mogen worden bevoorraad en dat de Noordhaven daarna dichtgaat voor verkeer?”