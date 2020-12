Ton (59) weet het zeker: 'Eindplaatje haven Zevenbergen gaat tot de verbeelding spreken'

Het was vrijdag een historisch moment in Zevenbergen. Het water keerde terug in de haven, na bijna vijftig jaar. Ton Santbergen was er via de live-stream bij, als fervent voorstander van het project waarvan sommigen vonden dat de kosten de spuigaten uitliepen. Santbergen maakte als betrokken inwoner ook deel uit van diverse commissies die het project in goede banen moesten leiden. Vanuit zijn woning kijkt hij uit op de haven. Een mooie plek om het spraakmakende project nog eens te beschouwen.



Ik neem aan dat het bij u vrijdag ook feest was, met de vlag hoog in top?

,,Zeker heb ik de vlag uitgehangen, zoals bijna iedereen in de buurt. Ik kon alleen onze Nederlandse vlag niet zo snel vinden. Toen heb ik maar de vlag van het Zevenbergs Carnaval gepakt. Dat ziet er ook feestelijk uit. Natuurlijk was het jammer dat de officiële opening een beetje in het water viel. Van dat kleine stroompje water werd niemand euforisch. Ze hadden het beter met stille trom kunnen doen.''