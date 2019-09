Tom de Rooij (88) uit Zevenbergen zat 5 kwartier vast in de lift: ‘Ik viel bijna in slaap’

Van paniek was geen seconde sprake, zegt hij. Sterker nog: ,,Ik heb er geen erg in gehad.” Zijn blik rust op zijn voet, waar gips omheen zit.

,,Ik heb wel ergere dingen in mijn leven meegemaakt. Dit was maar een akkefietje. Als er niet een dame was geweest die om de haverklap vroeg hoe het met me ging, had ik vast een dutje gedaan. Zo donker was het er wel.”

Quote Dit was maar een akkefietje Tom de Rooij (88), Bewoner Westhoek Zevenbergen

De Rooij stond tegen half 11 met zijn scootmobiel in de lift om te gaan darten en drukte op de B van Begane Grond. Op de eerste verdieping bleef hij hangen. Stroomstoring. Half Zevenbergen raakte op dat moment zonder stroom, als gevolg van werkzaamheden op de Markt.

In de problemen

Westhoek-gastvrouw Pitricia Koomans nam meteen actie door overal in het gebouw te gaan en te laten kijken of bewoners op de een of andere manier in de problemen kwamen door de stroomstoring.

,,Ik hoorde haar eerst roepen", herinnert De Rooij zich. ,,Daarna heeft ze Yolanda bij me neergezet om me in de gaten te houden en toen heeft ze de brandweer gebeld."

Telefoon én noodverlichting werkten niet

Dat was maar goed ook, want zelf was hij niet in staat om hulp vragen. ,,De telefoon in de lift deed het niet en de noodverlichting werkte niet. Gelukkig kon ik het lampje op mijn scootmobiel aandoen, zodat het niet helemaal pikkedonker was.”

Brandweer had het snel in orde