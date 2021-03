Toezicht op risicobedrijven goed op orde bij de provincie: ‘Ervoor zorgen dat veiligheidscultuur permanent aandacht krijgt‘

interview Is het eindstati­on in zicht voor giftreinen door woongebied? ‘Overheid ziet dat het urgent wordt’

2 maart OUDENBOSCH - Duizenden wagons met gevaarlijke stoffen die jaarlijks dwars door de harten van Zevenbergen, Oudenbosch en Roosendaal denderen; het is Gabriël van der Heijde (70) een doorn in het oog. Maar hij heeft hoop, nu het idee voor een nieuwe goederenspoorlijn door het buitengebied plots weer springlevend is. ,,Geld is het probleem niet in Den Haag. Het is onbegrip.”