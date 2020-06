Toeristische parel in wording: haventje Moerdijk

Met deze aankoop is het risico op de komst van bedrijven naar de westoever geweken, zo laat de gemeente in een persbericht weten. In 2008 kocht de gemeente ook al drie hectare van de in totaal zes beschikbare hectaren bedrijfsgrond. Tegelijkertijd kocht Ballast Nedam toen de andere drie hectare waar de voormalige houthandel Gooskens zat. Gemeente en Ballast Nedam wilden samen aan de slag, maar kwamen er niet uit en het braakliggend terrein bleef in handen van het bouwbedrijf.

Betaald met compensatiegeld Logistiek Park

Maar nu is er dan toch overeenstemming bereikt, al staat in het persbericht niet om hoeveel geld het gaat. Wel is duidelijk dat de aankoop en verdere ontwikkeling betaald gaan worden met de 13,5 miljoen euro die de gemeente Moerdijk krijgt, om de toekomstige overlast van het Logistieke Park Moerdijk te compenseren.

Die compensatiedeal is opgenomen in het besluit van de provincie om het LPM te ontwikkelen. Enkele weken geleden kreeg het aangepaste LPM-voorstel (inclusief de stikstofrechten-aankoop buiten de provincie) groen licht van de Staten. Het wachten is wat dat betreft nu op de Raad van State die het herziene LPM-plan nog moet goedkeuren.

Die deal kreeg in Provinciale Staten overigens kritiek vanuit diverse linkse fracties. GroenLinks en Partij voor de Dieren betwijfelen de kansen die de deal voor de leefbaarheid van Moerdijk zou bieden. ,,Moerdijk heeft al flink te lijden onder de aanwezige zware industrie, stank en verkeer en nu wordt de inwoners via het investeringsprogramma Moerdijk Meer Mogelijk van alles voorgespiegeld, maar we horen niks concreets”, zei Staten Hagar Roijackers van GL.

De aankoop van de grond is wel een concrete stap. Wethouder Désirée Brummans: ,,Met de aankoop van de grond zorgen we er definitief voor dat bedrijven zich niet in het gebied kunnen vestigen. Daarmee is ook de mogelijke overlast die hiermee gepaard kan gaan van de baan. Ik ben heel blij dat ook onze gemeenteraad bereid is de ambitie door te zetten.”