Toeristisch Fonds Moerdijk trekt stekker eruit: te weinig vrijwilligers

‘Trekken en sleuren’

Jaarlijks is er 50.000 euro beschikbaar, deels afkomstig uit de toeristenbelasting. Maar op de keper beschouwd, kwam er de afgelopen jaren weinig van de grond, althans, veel minder dan gehoopt en verwacht. Al in 2018 vond voorzitter Rini Boertjes dat er ‘meer schwung’ in Toeristisch Fonds Moerdijk moest komen. Maar het valt niet altijd mee om ondernemers te enthousiasmeren, zei hij ook toen al.

,,Je moet vaak behoorlijk trekken en sleuren om mensen mee te krijgen en ik heb me achteraf gezien wel een beetje vergist in de moeite die dat kost. Ondernemers hebben het druk, ze hebben simpelweg geen tijd voor overleg of voor het uitvoeren van bepaalde ideeën. In de huidige vorm functioneert het fonds in ieder geval niet. We moeten het professioneler aanvliegen en in de richting van city-marketing denken, zoals ze dat bijvoorbeeld in Breda kennen."