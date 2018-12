Toeristisch Fonds Moerdijk maakt balans op: ‘Er moet meer schwung in’

Het nut van het Toeristisch Fonds Moerdijk (TFM) laat nog enigszins te wensen over. Dat constateert voorzitter Rini Boertjes in een terugblik op het tweejarig bestaan.

,,Het gaat goed, maar het kan beter”, oordeelt hij. ,,Er wordt wel eens gedacht dat het fonds er alleen maar is om subsidie te verstrekken. Dat is een verkeerde gedachte. Het is er niet om feestjes te faciliteren, maar vooral om leuke, nieuwe ideeën van ondernemers te ondersteunen waar mensen van buiten de gemeente op afkomen. Die ideeën komen we nog te weinig tegen.”

Toeristenbelasting

Het fonds, in 2016 opgericht, ‘leeft’ van een deel van de opbrengst van de toeristenbelasting in de gemeente Moerdijk. Er is maximaal 50.000 euro per jaar beschikbaar. Het fonds heeft als taak om ondernemers te stimuleren ideeën, projecten, activiteiten en evenementen op poten te zetten. Het uiteindelijke doel is meer toeristen naar de gemeente Moerdijk te trekken.

Het komt erop neer dat er weliswaar evenementen worden gesteund, zoals de Winter Vesting Dagen in Willemstad en de kerstmarkt in Fijnaart, maar dat een nieuw initiatief niet of nauwelijks van de grond wil komen. Dat moet volgend jaar wel gebeuren, vindt Boertjes. ,,We proberen er meer schwung in te krijgen. Maar het valt niet altijd mee om ondernemers te enthousiasmeren.”

Zo druk

Dat is ook niet eenvoudig, erkent horeca-ondernemer Kees Quispel, van hotel-restaurant De Borgh in Zevenbergen. ,,Ik denk dat ik namens veel ondernemers spreek als ik zeg dat ik niet weet waar ik de tijd vandaan moet halen om iets op te zetten. We hebben het al zo druk, en we promoten onszelf ook al.”

Toegevoegde waarde