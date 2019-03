Toeren langs ‘slechte’ scholen in gemeente Moerdijk

KLUNDERT/HEIJNINGEN - In een rolstoel door school gereden worden. Een nieuwe ervaring voor wethouder Eef Schoneveld van de gemeente Moerdijk. Samen met acht raadsleden en bestuursleden Ad Goossens (stichting Openbaar Basis Onderwijs (OBO)) en Lucïenne Hoogwerf (stichting De Waarden), maakte hij gisteren een toer langs vier basisscholen in de gemeente. Deze scholen staan op de nominatie om gerenoveerd, dan wel vernieuwd te worden.

,,Die rolstoel was natuurlijk een ludieke manier van de leerlingen van de Kennedyschool en Julianaschool in Fijnaart om het bezoek te wijzen op tekortkomingen als het gaat om kinderen met een beperking", vertelt Hoogwerf later.

Renoveren of vernieuwen

Ook reed de delegatie met de bus naar basisscholen De Cocon in Klundert en 't Kompas in Heijningen. ,,We maakten deze toer om de raadsleden ter plekke te informeren over de stand van zaken op deze scholen," vertelt wethouder Schoneveld. ,,Alle bezochte scholen zitten in gebouwen waar iets gebeuren moet. De vraag is: renoveren of vernieuwen? Daar moet de gemeenteraad de komende tijd over beslissen."

Quote Ons gebouw functio­neert nog, maar is gedateerd. Carolien van Laarhoven, zorgcoördinator 't Kompas

Speurtocht

In Heijningen mochten de bezoekers een speurtocht doen, gemaakt door leerlingen van basisschool 't Kompas. Carolien van Laarhoven is zorgcoördinator op deze school en zij ontving de delegatie. Zij vertelt: ,,Bij de speurtocht is ingezoomd op onderhoud. Ons gebouw functioneert nog, maar is gedateerd.”

Quote De inrichting van het gebouw sluit niet aan bij de vernieuwin­gen in het onderwijs. Eef Schoneveld, wethouder gemeente Moerdijk

Te klassikaal

Schoneveld vertelt over het bezoek aan basisschool De Cocon in Klundert: ,,Hier is wel veel ruimte, maar de inrichting van het gebouw sluit niet aan bij de vernieuwingen in het onderwijs. Het is te klassikaal. Ook de aanbouw is aan het verzakken."